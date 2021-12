23 Dicembre 2021 06:44

Milazzo: intervento dei Vigili del fuoco in via Marina Garibaldi per un incendio in un’abitazione

Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Messina ieri sera a Milazzo: i pompieri sono accorsi in via Marina Garibaldi per un incendio in un’abitazione.

Le fiamme si sarebbero sprigionate da una stufa elettrica, posizionata vicino al letto dove stava riposando il proprietario.

Dopo avere spento l’incendio, i Vigili del fuoco hanno trasportato l’uomo fuori dall’abitazione, affidandolo al 118.