Messina, Nibali si complimenta con il Sindaco De Luca: “ogni volta che ritorno vedo un cambiamento in positivo!”

23 Dicembre 2021 12:48

Vincenzo Nibali incontra il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, e si complimenta per i miglioramenti della città peloritana

Vincenzo Nibali fa ritorno nella sua amata Messina. In occasione delle festività natalizie, il campione siciliano, pronto a iniziare una nuova stagione agonistica con la maglia dell’Astana per quello che è un romantico ritorno, è rimasto piacevolmente sorpreso dai cambiamenti positivi che ha trovato in città. “Lo Squalo dello Stretto” si è complimentato personalmente con il Sindaco Cateno De Luca, come testimoniato da una foto social. Il sindaco della città peloritana ha postato un simpatico scatto insieme a Nibali, allegando i complimenti del ciclista nella didascalia: “ogni volta che ritorno a Messina vedo un cambiamento in positivo! Complimenti signor Sindaco! Parole del nostro campione Vincenzo Nibali!”.