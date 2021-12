Messina, aprono nuovi cantieri: a Villafranca Tirrena consegnati i lavori per sistemazione delle strade provinciali che interessano 16 Comuni

7 Dicembre 2021 10:16

Villafranca Tirrena, consegnati stamane i lavori di messa in sicurezza di un gruppo di strade provinciali ricadenti nel territorio compreso tra il centro tirrenico e il Comune di Milazzo per un importo complessivo di ottocentomila euro

Si è svolta stamane a Villafranca Tirrena, alla presenza del Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca, e del Dirigente della Direzione “Viabilità metropolitana”, dott. Salvo Puccio, la consegna dei lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle strade provinciali ricadenti nello stesso Comune di Villafranca Tirrena e in quelli di Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Roccavaldina, Monforte San Giorgio, Torregrotta, San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Milazzo. L’importo complessivo del progetto ammonta a 800.000 euro e gli interventi sono stati aggiudicati alla ditta Giada Costruzioni s.r.l. di Ventimiglia di Sicilia (PA).

“Con la consegna odierna – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Cateno De Luca – metteremo in sicurezza le strade provinciali ricadenti nei territori di ben sedici Comuni che servono un comprensorio in cui risiede un numero elevato di popolazione e in cui si trovano importanti attività imprenditoriali e artigianali che necessitano di una rete viaria efficiente”. I lavori sono finalizzati al miglioramento della sicurezza della percorribilità attraverso interventi sostanziali che garantiranno la regolarità del tracciato, la sistemazione delle barriere di sicurezza oltre alla regimentazione della raccolta delle acque meteoriche. Il Direttore dei lavori è l’ing. Anna Chiofalo, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Sciutteri.