Messina, tutto pronto in Fiera per la vaccinazione dei bimbi da 5 a 11 anni

15 Dicembre 2021 15:55

Messina, domani al via le vaccinazioni ai bimbi da 5 a 11 anni

Tutto pronto in Fiera a Messina per la vaccinazione dei bimbi da 5 a 11 anni che partiranno domani 16 dicembre. Le vaccinazioni pediatriche verranno effettuate nei seguenti centri vaccinali:

– Hub Fiera Messina: tutti i giorni, dalle 15.00 alle 19.00.

– Centro vaccinale Dip. Igiene e Sanità Pubblica di Lipari: giovedì, 08.00-12.00

– Centro vaccinale Dip. Igiene e Sanità Pubblica di Patti: lunedì, mercoledì, venerdì, 15.00-18.00. Domenica, 08.30-13-30

– Dipartimento militare di medicina legale di Messina: da lunedì a venerdì, 14.00-16.00

– Hub Parco Corolla di Milazzo: tutti i giorni, 15.00-19.00

– Hub Capo d’Orlando: da giovedì a sabato, 15.00-19.00

– Centro vaccinale P.O. Mistretta: da mercoledì a venerdì, 15.00-19.00

– Centro vaccinale ex AIAS Taormina: da giovedì a sabato – 15.00-19.00