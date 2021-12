Il Messina resta in Sicilia, con la Turris si gioca a una porta: finisce 5-0, è notta fonda per i peloritani

12 Dicembre 2021 16:01

Turris-Messina, aggiornamenti in tempo reale su StrettoWeb: formazioni ufficiali, tabellino, cronaca live e, a fine gara, pagelle e ricco post partita

Notte fonda. Stop senza attenuanti. Il Messina resta in Sicilia e contro la Turris si gioca a una porta. I locali stravincono per 5-0 e

inguaiano una squadra con una situazione di classifica già precaria. Dopo un quarto d’ora, il match è già sbloccato, con Santaniello, che

poi si porta il pallone a casa dopo le altre due reti tra mezz’ora e avvio ripresa. Tripletta e gara chiusa. I cambi non scuotono i biancoscudati, ma anzi li sbilanciano e la Turris si diverte e chiude i conti con Giannone e Franco. La situazione, e il risultato, sono pesantissimi e la

squadra trema, così come la panchina. Ora Capuano rischia grosso, dopo essere stato in bilico già diversi giorni fa.

Turris-Messina, il tabellino

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Tascone, Franco (82′ Iglio), Varutti (69′ Loreto); Giannone (82′ Pavone), Santaniello (88′ D’Oranio), Leonetti (69′ Bordo). A disp.: Abagnale, Ghislandi, Loreto, Zanoni, Di Nunzio, Bordo, Iglio, Palmucci, Pavone, D’Oriano, Sartore, Longo. All. Caneo.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Celic (46′ Damian), Carillo, Mikulic; Fazzi, Konate (46′ Balde), Fofana, Simonetti; Russo (46′ Rondinella), Catania (59′ Di Stefano); Adorante. A disp.: Fusco, Rondinella, Fantoni, Marginean, Nicosia, Damian, Busatto, Distefano, Balde. All. Capuano.

ARBITRO: Moriconi di Roma 2 (Pragliola-Pascali).

MARCATORI: 16′ Santaniello, 29′ Santaniello, 57′ Santaniello, , 78′ Giannone, 81′ Franco

NOTE: Ammoniti Lewandowski, Konate, Russo per il Messina. Rec.: 1’pt e 2’st.

Turris-Messina, la cronaca live

90’+2 – Solo due minuti di recupero, la gara si chiude qui: Turris-Messina 5-0.

80′ – 5-0 Turris, allo show partecipa anche Franco: pesantissima debacle per il Messina.

78′ – Quarto gol della Turris: Giannone tira da fuori e batte Lewandowski.

74′ – Traversa di Damian! Messina a un passo dal 3-1.

69′ – Il Messina prova a riaprire la gara e a dare un senso al finale, ma la Turris gestisce e tenta le ripartenze in contropiede.

57′ – E’ la partita di Santaniello: l’attaccante della Turris batte Lewandowski per la terza volta e la Turris la chiude sul 3-0. Il Messina non c’è.

50′ – Clamorosa occasione per la Turris: salvataggio sulla linea di un difensore peloritano a portiere battuto.

46′ – Comincia il secondo tempo tra Turris e Messina, si riparte dal 2-0: Capuano ne cambia due, entrano Balde e Rondinella per Konate e Russo.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo tra Turris e Messina: locali avanti 2-0 grazie a Santaniello, peloritani non pervenuti.

39′ – Ci prova ancora Fofana sugli sviluppi di un piazzato, provando la conclusione dall’interno dell’area dopo batti e ribatti. Palla fuori.

29′ – Raddoppio Turris, ancora con Santaniello: azione prolungata, difesa statica e attaccante servito con un tocco morbido dal compagno e bravo a colpire di testa.

20′ – Leonetti scappa via sulla sinistra dopo rilancio del portiere, salta un difensore ma a un passo dalla porta viene fermato da Carillo. L’ex Reggina, per ora, spina nel fianco della difesa ospite. Parte largo sull’out di sinistra e prova ad accentrarsi.

15′ – Al quarto d’ora, alla prima occasione, la Turris passa e fa 1-0: pallone in diagonale per Leonetti, che appoggia al compagni il quale mette in mezzo; sulla linea del fuorigioco, Santaniello deve solo appoggiare. Proteste del Messina per un possibile offside, ma la partita si sblocca.

8′ – La prima occasione è per il Messina: Fofana ci prova dai 25 metri, pallone vicino al palo.

1′ – Partiti: comincia Turris-Messina!

PRIMO TEMPO

Turris-Messina, le formazioni ufficiali

