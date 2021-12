Messina, tragedia a Roccalumera: donna investita da un camion

17 Dicembre 2021 16:19

Tragedia a pochi passi dal Lungomare di Roccalumera (provincia di Messina). Una donna è stata travolta e uccisa da un camion della nettezza urbana. La signora, M. A. (89 anni), è stata investita intorno le 9.40 di questa mattina mentre attraversava la strada, fatale l’impatto con le ruote del mezzo pesante che le hanno provocato lesioni mortali. L’autista, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, sul posto è poi arrivata un’ambulanza del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Saranno i carabinieri, intervenuti sulla scena dell’incidente, a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La via Vespucci è rimasta chiusa fino alle 12.15 e sulla Statale 114 si è formata una lunga coda che ha raggiunto l’abitato di Furci Siculo e all’ingresso di Roccalumera il traffico in direzione Messina è stato deviato sul lungomare prima della rotatoria, mentre i veicoli in transito sulla litoranea verso Catania sono stati fatti confluire verso corso Umberto I.