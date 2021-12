Messina, torna “Un dolce per la Mensa di S. Antonio”: info sull’evento dell’8 dicembre

5 Dicembre 2021 12:40

La consegna dei dolci è per l’8 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 16:00 (Mensa s. Antonio, lato via Ghibellina)

Dieci anni, sono ormai dieci anni che i messinesi partecipano ad un evento che, visti i tempi di pandemia, cambia ma mantiene lo stesso spirito: la condivisione “Un dolce per la Mensa di S. Antonio” si terrà mercoledì 8 dicembre quando un semplice gesto, donare un dolce, si trasformerà ancora una volta in simbolo di fratellanza, di vicinanza.

“Per un giorno il significato di volontario si trasformerà e si allargherà a quanti di noi penseranno a condividere con i fratelli un frammento di gioia di cui si sente sempre la necessità. Partecipiamo con grande entusiasmo e invitiamo i nostri conoscenti a fare altrettanto: prepariamo un dolce con le nostre mani o compriamolo (torte, ciambelle, biscotti, panettoni, cioccolatini etc. etc. e via con la fantasia). Un ringraziamento va al fumettista messinese Lelio Bonaccorso”, si legge nel comunicato.

