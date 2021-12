Messina: terza dose di vaccino anti-Covid per Matilde Siracusano

28 Dicembre 2021 23:30

Siracusano: “ho fatto la terza dose presso il Dipartimento militare di medicina legale di Messina, un’eccellenza assoluta”

“Ho fatto la terza dose presso il Dipartimento militare di medicina legale di Messina, un’eccellenza assoluta! Ringrazio il direttore, il colonnello Alfonso Zizza, per il grande lavoro portato avanti in questi mesi”, è quanto comunica Matilde Siracusano, deputato di Forza Italia. “E grazie all’esercito italiano, che come sempre ha dimostrato doti e qualità straordinarie nell’organizzazione messa in campo per fronteggiare la pandemia. In un anno la campagna vaccinale ha raggiunto risultati straordinari: 108 milioni di dosi inoculate, grazie a tutti gli italiani che hanno creduto nella scienza, ai medici e agli infermieri che lavorano senza sosta, al generale Figliuolo e alla Protezione Civile. Purtroppo, non è finita. Ora è il momento di correre con le terze dosi e convincere gli indecisi. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per provare ad uscire da questo incubo: vacciniamoci tutti”, conclude Siracusano.