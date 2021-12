Messina: tanti auguri a nonna Francesca per i suoi 100 anni

8 Dicembre 2021 15:26

Messina: gli auguri del Sindaco De Luca ad una concittadina centenaria

Il Sindaco Cateno De Luca si è recato in visita, nell’abitazione della signora Francesca Mirabile che oggi compie 100 anni. Circondata dagli affetti più cari, figli, nipoti, pronipoti ed anche dalla presenza della consuocera prossima ai 103 anni, ha spento le candeline. Il Sindaco le ha consegnato una targa commemorativa per rendere omaggio alla centenaria che con la propria esperienza, “rappresenta un esempio di vita, di forza e di passione proprio nel giorno dell’Immacolata, protettrice di tutte le mamme e che dona la forza di non arrendersi mai, come ne è testimone la signora Mirabile, con l’augurio di grande serenità per i prossimi anni”, ha detto il Sindaco.