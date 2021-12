Messina, svincolo Giostra provenienza da Catania: anche la 5ª Circoscrizione ne chiede la riapertura

16 Dicembre 2021 10:59

Messina, Laimo: “in questo periodo Natalizio, mediante tale apertura al transito, si potrebbe fluidificare maggiormente il traffico cittadino”

Svincolo Giostra provenienza da Catania: anche la V Circoscrizione ne chiede la riapertura. Nella scorsa settimana in Commissione Viabilità della V Circoscrizione, presieduta dal Consigliere Franco Laimo, è stata posta a dibattito tale tematica, ed all’unanimità dei Consiglieri presenti, si è deliberato di inviare una nota al CAS e per conoscenza all’Assessorato alla Viabilità del Comune di Messina, affinché si possa riaprire il transito veicolare ai mezzi provenienti da Catania. Si ritiene infatti, fa sapere il Consigliere Laimo “mediante una nota, che lo stesso svincolo sia nella condizione di poter sostenere l’attuale mole veicolare, ben diversa da quella che si registra nei periodi estivi, ovvero quando la stessa viabilità è “sotto stress” per l’aumento dei vacanzieri in Sicilia”. Al tempo stesso, prosegue il Consigliere di Sicilia Futura, in questo periodo Natalizio, “mediante tale apertura al transito, si potrebbe fluidificare maggiormente il traffico cittadino. Ulteriore sollecito dunque, dopo quelli più volte avanzati dal Consigliere Comunale Libero Gioveni e dal Consigliere V Circoscrizione Maurizio Di Gregorio”.