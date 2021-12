Messina, Sottosegretaria Floridia: “al liceo Galilei di Spadafora sarà realizzata un’aula totalmente green grazie ad una sinergia fra scuola ed esperti di temi ambientali”

4 Dicembre 2021 13:46

Messina, la nota della Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia

“Sono fiera di annunciare l’avvio di un progetto molto significativo che vede coinvolto il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Spadafora, in collaborazione con l’architetto Claudio Lucchesi, con il bio ricercatore Marco Nieri e la Dirigente Scolastica Giovanna De Francesco del liceo Maurolico”. Lo afferma in una nota la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

“Verrà, infatti, realizzata un’aula totalmente green pensata sulla base di ricerche scientifiche sullo spazio verde, affinché gli studenti e le studentesse possano fare lezioni all’aperto, avendo anche un’area di aggregazione immersa nel verde. Dopo aver individuato uno spazio abbandonato retrostante il liceo di Spadafora, la preside De Francesco ha chiesto il permesso alla Città Metropolitana di poterlo utilizzare in quanto proprietaria del terreno. Da qui si è poi avviata una intensa interlocuzione con me e con alcuni professionisti per concretizzare questa significativa iniziativa. Siamo di fronte ad un progetto capofila, un prototipo, nato dalla sinergia tra la scuola ed esperti del tema, per realizzare questa aula green, prescindendo dai finanziamenti pubblici e grazie ad una partecipazione civica. Sono contenta che questo accadrà in provincia di Messina e saremo orgogliosi di questo lavoro appena sarà portato a termine. Il nostro modello abitativo deve cambiare e dobbiamo iniziare questo percorso dalla scuola. Gli istituti scolastici, oltre ad essere sicuri ed efficienti, devono anche essere accoglienti, con la presenza di spazi verdi”.