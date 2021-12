Riqualificazione zona Falcata di Messina, Siracusano: “il Mef ha respinto emendamento, ma il Ministro Carfagna ha promesso massimo impegno”

23 Dicembre 2021 11:29

Continua la battaglia di Matilde Siracusano per la riqualificazione della Zona Falcata di Messina. “Il MEF purtroppo ha respinto il mio emendamento alla legge di bilancio per la riqualificazione e le bonifiche dei terreni della zona Falcata, la più suggestiva di Messina, che però si trova in una situazione di abbandono e devastazione”, ha affermato il deputato di Forza Italia, che però non vuole arrendersi: “il Ministro per il Sud, Mara Carfagna, così come ha già fatto portando a compimento la legge speciale sulle baraccopoli di Messina, ha però assicurato il massimo impegno anche su questo fronte”.

“Il governo ha dato infatti parere favorevole ad un mio ordine del giorno al decreto Pnrr, assumendo l’impegno di reperire le risorse per trasformare la zona Falcata nel fiore all’occhiello dello Stretto. A gennaio riproporrò la norma nel corso dell’esame di un nuovo decreto ed oltre ai fondi per la bonifica chiederò anche risorse per l’avvio della costruzione del Parco Blu delle Sirene, con l’annesso Grande Acquario dello Stretto. La battaglia continua, andiamo avanti!”, conclude Siracusano.