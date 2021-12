Messina, Siracusano (FI): “bene gli Stati Generali 4ª Municipalità, confronto per far ripartire città”

4 Dicembre 2021 18:34

Messina, Siracusano: “gli Stati Generali della IV Municipalità, organizzati oggi a Messina dal presidente Alberto De Luca, rappresentano un importante momento di incontro e confronto”

“Gli ‘Stati Generali della IV Municipalità’, organizziati oggi a Messina dal presidente Alberto De Luca, rappresentano un importante momento di incontro e confronto”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. Il centro storico della nostra città deve rinascere, essere sempre più valorarizzato, e deve fungere da locomotiva per il resto del territorio. Un centro attrattivo fa ripartire anche le periferie e le zone più complesse. È positivo il fatto che ci possa essere un dialogo costante tra imprenditori, associazionismo, rappresentanti politici locali, regionali e nazionali. Solo mettendo insieme le forze in campo, prescindendo dalle ideologie o dalle appartenenze partitiche, e remando tutti nella stessa direzione, possiamo raggiungere risultati prestigiosi per Messina. Penso che debba essere questo lo spirito con il quale affrontare il futuro e con il quale approcciarsi alle opportunità che arriveranno, soprattutto per il Mezzogiorno, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dovremo essere abili a spendere presto e bene le risorse Ue, avendo una strategia ben chiara, perseguendo progetti chiave, insistendo per la riqualificazione di tante aree urbane, in primis la zona falcata.

Lavoriamo insieme per il bene della nostra comunità e della nostra città”, conclude Siracusano.