Messina, sciopero nazionale Cgil e Uil: studenti e universitari accanto a lavoratori e pensionati [GALLERY]

17 Dicembre 2021 17:43

Sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. Studenti e universitari in piazza accanto a lavoratori e pensionati: “cambiamo insieme mondo della conoscenza”

In migliaia nelle 5 piazze indette a seguito della proclamazione dello Sciopero Nazionale da parte di Cgil e Uil. Alta la partecipazione studentesca, organizzata da Rete degli studenti Medi e UDU Unione degli Universitari. “Siamo scesi in piazza perché convinti che il nostro posto sia a fianco ai lavoratori e alle lavoratrici e insieme anche ai pensionati, perché crediamo che il conflitto intergenerazionale non abbia senso e serva dare un messaggio chiaro: l’unica divisione che accettiamo è tra chi sfrutta e chi è sfruttato”.

“Da Palermo a Milano, passando per Bari, Cagliari e Roma, abbiamo manifestato il nostro dissenso nei confronti di una Legge di Bilancio e di un PNRR che non contengono investimenti e cambi di prospettiva sui grandi temi che investono la nostra generazione. Le nostre rivendicazioni hanno un fattore comune molto semplice: il ruolo che scuola, università e giovani devono avere nel nostro Paese e soprattutto all’interno dei cambiamenti che toccano il nostro tempo. È impensabile, di fronte ad un periodo storico che ci impone e ci imporrà cambiamenti anche radicali continuare a perseguire la strada del non investire sulla filiera della conoscenza e sul dare delle reali prospettive alla nostra generazione. Edilizia scolastica e accesso al diritto allo studio, al materiale didattico e a device tecnologici carenti, università lasciata al margine nella Legge di bilancio, inesistenza del tema della salute mentale e di assistenza sanitaria per fuorisede, nessun intervento sulla precarietà del lavoro: questi i temi che del nostro percorso autunnale.

Lo sciopero ha rappresentato un momento importantissimo per la vita democratica del nostro Paese: ci auspichiamo che le voci dei tanti e tante nelle piazze non rimangano inascoltate e che il Governo si faccia carico delle esigenze e delle istanze dei lavoratori, delle lavoratrici e di tutta la compagine studentesca!”.