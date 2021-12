Messina, controlli serrati per il Super Green Pass: ieri sanzionate 25 persone e 12 attività

8 Dicembre 2021 11:06

Il report della Prefettura di Messina sul monitoraggio dei servizi di controllo anti Covid-19 effettuati nella giornata del 7 dicembre 2021

Controlli serrati delle forze dell’ordine a Messina. Nei giorni scorsi sono state delineate le attività di controllo necessarie alla luce delle intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 alla normativa di contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato decreto-legge, il Prefetto ha adottato un Piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle Forze di polizia e del personale dei Corpi di Polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi. Di seguito il report dei servizi di controllo anti Covid-19 effettuati nella giornata del 7 dicembre 2021: