Capodanno a Messina, De Luca annuncia: “saltano Achille Lauro, Colapesce e Dimartino e Nino Frassica con Carmen Consoli”

18 Dicembre 2021 16:58

Capodanno a Messina, De Luca annuncia: “saltano i concerti del 30-31 dicembre e 2 gennaio. I vari impresari non hanno accettato le nostre clausole”

Si ridimensionano i concerti e gli eventi per quanto riguarda il periodo natalizio a Messina. In un video su facebook, il sindaco Cateno De Luca ha annunciato che saltano i concerti Achille Lauro, Colapesce e Dimartino e Nino Frassica con Carmen Consoli del 30-31 dicembre e 2 gennaio. Il primo cittadino ha spiegato che spiegando che “gli impresari non hanno accettato alcune clausole imposte dal contratto redatto dal dirigente De Francesco”. I concerti confermati a piazza Duomo per le festività natalizie, quindi, sono: stasera Eduardo Bennato, il 20 dicembre Michele Zapillo, il 21 dicembre Riccardo Fogli, il 26 dicembre i Tinturia, il 28 dicembre la Nuova Compagnia di Canto Popolare.