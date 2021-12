Messina: Ricky Tognazzi ospite del “Gran Gala Blud di Natale”: sabato 18 al Teatro Vittorio Emanuele

15 Dicembre 2021 14:50

Messina: l’attore e regista tra i protagonisti della serata condotta da Salvo La Rosa con testimonial Simona Izzo, Rosanna Lambertucci, Manlio Dovì e Mario Incudine

L’attore e regista Ricky Tognazzi sarà uno dei protagonisti insieme con l’attrice Simona Izzo, la giornalista Rosanna Lambertucci, il comico Manlio Dovì e il cantautore Mario Incudine del “Gran Gala Blud di Natale”: sabato 18 dicembre alle ore 18.30 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, condotto da Salvo La Rosa. Gala Blud si arricchisce di stelle pronte a diventare testimonial di una serata speciale interamente dedicata alla raccolta fondi per il latte di madri donatrici da destinare alla nutrizione di neonati ricoverati in terapia intensiva, perché nati prematuri o affetti da malattie che potrebbero causarne la morte o una crescita anomala, se non alimentati in modo adeguato. Lo spettacolo è promosso dall’associazione “GALA BLUD and friends, amici della Banca del Latte Umano Donato”, presieduta dall’avv. Gianmarco Berenato, in collaborazione con l’O.U. di Neonatologia del Policlinico universitario “G.Martino”, diretta dal dott. Alessandro Arco, che ha già avviato nei mesi scorsi l’apertura della Banca del latte.

Gli ultimi inviti per partecipare sono disponibili nell’agenzia Bisazza Gangi di Messina o al ritrovo Irrera (anche nella giornata di sabato). I proventi della serata saranno destinati alla Banca del latte. Per info: 3204159288, info@allattame.it, galabludandfriends@gmail.com, su Facebook Gala Blud.

Il programma del “Gran Gala Blud di Natale”, che avrà come regista Valerio Vella, sarà articolato in vari momenti che spaziano dalla musica alla danza, dal cabaret allo sport con il “Team Nibali”, oltre ai contenuti medico – scientifici e culturali. Saranno intervistati alcuni membri dell’equipe multidisciplinare Gala BLUD composta da Antonella Palmara, Sabrina Assenzio, Debora Porri e Letizia Ciraolo, che consegneranno targhe ricordo alla prima mamma donatrice e alla mamma del primo piccolo pretermine che ne riceverà il suo latte. Tra gli ospiti anche il Coro Lirico Siciliano e i ballerini dello Studio Danza di Mariangela Bonanno.