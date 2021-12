Messina: “residenti del complesso residenziale Poggio dei Pini invasi da immondizia e topi” [FOTO]

13 Dicembre 2021 11:26

Messina, la nota del Consigliere della V Circoscrizione, Franco Laimo riguardo la presenza di rifiuti vicino il complesso residenziale Poggio dei Pini

“Situazione emblematica quella che stanno vivendo i residenti del complesso residenziale Poggio dei Pini di Giostra, dove da settimane si ritrovano invasi da cumuli di immondizia di ogni genere a causa dell’inciviltà di ignoti, che nelle ore notturne si intrufolano nell’area del complesso di Contrada Avarna, depositando qualsivoglia genere di rifiuto (a discapito di quei residenti che differenziano correttamente il proprio pattume); i malfattori infatti, approfittando dell’accesso libero all’area condominiale, depositano svariati tipi di rifiuti, accanto i cassoni per la raccolta differenziata, dove gli uomini di Messina Servizi poi non riescono ad espletare il proprio servizio di raccolta”. Lo afferma in una nota il Consigliere V Circoscrizione, Franco Laimo.

Il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, ha subito informato dello stato dei luoghi la partecipata Messinaservizi, la stessa Amministrazione Comunale ed il Comando di Polizia Municipale del Comune di Messina. “Sul luogo vengono abitualmente abbandonati svariati rifiuti, dalla vecchia mobilia a materiali di risulta, o ancora rifiuti non differenziati. Sono ben visibili persino materiali derivanti da ristrutturazione di un panificio, vecchi documenti e fotografie”.

“Dopo aver installato a tappeto, sul territorio della V Circoscrizione, fototrappole in quelle aree più sensibili a tale fenomeno, alcuni incivili cercano di trovare luoghi nascosti dove poter gettare i propri rifiuti. A peggiorare la situazione poi il proliferare di colonie di ratti che salgono persino fino alle verande degli appartamenti e la presenza di cinghiali, nelle ore serali e/o notturne, che finiscono per spaventare i residenti, ungulati che cercano cibo fra i rifiuti. Situazione igienico sanitaria ormai oltre il limite della sopportazione”.