Messina: raccolta benefica dell’associazione universitaria “Credito Accademico”

24 Dicembre 2021 12:50

Grazie all’evento Tombolata Natalizia é stato raccolto del denaro, con cui sono stati acquistati beni alimentari, donati in beneficenza alla mensa dell’istituto Sant’Antonio di Messina

“Grazie al successo della Tombolata Natalizia dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre l’evento. Di conseguenza anche quest’anno è stata fatta la spesa di beneficenza, con i soldi raccolti tramite l’iniziativa, ma ho deciso anche io di dare il mio piccolo contributo, donando il mio gettone di presenza, ottenuto tramite la partecipazione alle sedute di Senato Accademico”. Queste sono state le parole di Danilo Currò, rappresentante degli studenti in Senato Accademico, dell’associazione universitaria Credito Accademico. Grazie all’evento Tombolata Natalizia é stato raccolto del denaro, con cui sono stati acquistati beni alimentari, donati in beneficenza alla mensa dell’istituto Sant’Antonio di Messina. L’evento, organizzato in via telematica, ha riscosso successo e ha intrattenuto e divertito gli studenti dell’Università degli Studi di Messina. Con un minimo di 3 euro ed un massimo di 5 euro a persona, si aveva la possibilitá di vincere 50 euro di buono, su un sito o su una piattaforma, a scelta del vincitore. I soldi rimasti, sono serviti invece a fare la spesa, da donare in beneficenza. All’evento hanno partecipato anche i membri dell’associazione e tra i principali organizzatori, che hanno permesso la buona riuscita dell’evento, si menziona Anna Bellomia, componente dell’associazione universitaria Credito Accademico.