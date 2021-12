Messina, pubblicato l’Avviso per creare una long list di soggetti disponibili a ospitare beneficiari di tirocini di inclusione

2 Dicembre 2021 16:04

Pubblicato l’Avviso per la costituzione di una long list di soggetti disponibili ad ospitare beneficiari di tirocini di inclusione

Il Comune di Messina e l’Azienda speciale Messina Social City, nell’ambito del progetto “PON Metro percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano” misura 3.1.1.a comunicano l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso per la costituzione di una long list di soggetti disponibili ad ospitare beneficiari di tirocini di inclusione. “Il bando – dichiara il Sindaco Cateno De Luca – dà il via ad un progetto costruito in sinergia con Agenzia di Coesione per accompagnare i soggetti residenti in ambito risanamento a fuoriuscire dall’emergenza socio economica. È una svolta epocale: dopo più di 100 anni si restituisce dignità a chi non possedeva né una casa né un lavoro dignitoso, abbandonati da ogni amministrazione. Il mio mandato elettorale su questo punto può definirsi in via di completamento”.

“Questo avviso – prosegue il Vicesindaco Carlotta Previti – sarà uno start up di un percorso avviato con la presa in carico dei nuclei familiari ricadenti nelle zone di risanamento, con modalità aperta, che consente oggi di poter pensare ad un nuovo inizio per 400 famiglie. Nel gennaio prossimo si passerà al secondo step. Il tirocinio di inclusione avrà durata di un anno con corresponsione di 600 euro mensili ai partecipanti e mira a far apprendere loro quelle essenziali competenze che, attraverso un accompagnamento mirato, li porterà alla fuoruscita anche dal disagio socio-lavorativo”.