Messina: progetto PON Metro “ForestaMe”, a Palazzo Zanca cerimonia di affidamento degli incarichi a dodici professionisti

21 Dicembre 2021 09:28

Messina: si è svolta ieri nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la cerimonia relativa agli affidamenti degli incarichi

Si è svolta ieri nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la cerimonia relativa agli affidamenti degli incarichi a sette architetti, tre geometri e due agronomi che forniranno il loro contributo professionale nell’ambito delle attività previste nel Progetto PON Metro 2014/2020 denominato ForestaMe. In particolare, tale Progetto vuole promuovere interventi utili per incrementare le aree verdi, investendo maggiori risorse nella riqualificazione del verde, nella messa a dimora di impianti arbustivi e floreali e soprattutto nel piano di rinnovo arboreo come strumento per contrastare i cambiamenti climatici e contestualmente rendere più efficaci le azioni di prevenzione e contrasto degli incendi attraverso una specifica gestione silvo-colturale ed una migliore gestione delle piantagioni a rapido accrescimento. Erano presenti il Segretario Generale dr.ssa Rossana Carrubba, il Rup del Progetto dr. Placido Accolla, il dr. Danilo Galli del Servizio Prevenzione della Corruzione della Segreteria Generale, l’arch. Carmelo Celona Responsabile dell’Ufficio di Progettazione e Rosanna Barbera del Ced.