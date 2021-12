Messina, progetto pilota per PMI: incontro operativo giovedì 9 a Palazzo Zanca

7 Dicembre 2021 17:04

Giovedì incontro operativo per trattare il tema delle opportunità per le PMI nell’ambito del Progetto Pilota Patto Territoriale Messina

Alla presenza del Vicesindaco Carlotta Previti e dell’Assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, giovedì 9, alle ore 16, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, si terrà un incontro operativo per trattare il tema delle opportunità per le PMI nell’ambito del Progetto Pilota Patto Territoriale Messina, promosso dallaSO.GE.PA.T. S.r.l. ai sensi del Decreto Direttoriale MISE del 30 luglio 2021. Alla riunione tecnica prenderanno parte il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina, il Presidente del Messina Tourism Bureau Gaetano Majolino e il Commercialista Sergio Amato, nella qualità di consulente incaricato dal Soggetto Responsabile del Patto. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti degli Avvisi Pubblici per la preselezione di interventi per PMI da inserire all’interno del Progetto Pilota, sviluppato sulle tematiche relative alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.

In particolare le imprese del territorio di riferimento del Patto Territoriale Messina potranno presentare istanze per richiedere un contributo a fondo perduto pari al 70% dell’investimento.

I principali settori per i quali possono essere presentate le istanze riguardano:

• Attività Manufatturiere

• Commercio

• Alloggio e Ristorazione

• Servizi.

I progetti presentati dovranno comunque essere coerenti con l’Atto di Indirizzo Strategico del progetto Pilota.