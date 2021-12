Messina: presentato a Palazzo Zanca il progetto pilota per le PMI promosso dalla Società per la Gestione del Patto Territoriale

10 Dicembre 2021 14:22

Messina: alla presenza del Vicesindaco Carlotta Previti si è tenuto ieri a Palazzo Zanca un incontro operativo finalizzato alla presentazione del progetto pilota per le PMI promosso dalla SO.GE.PAT.

Alla presenza del Vicesindaco Carlotta Previti si è tenuto ieri, giovedì 9, a Palazzo Zanca un incontro operativo finalizzato alla presentazione del progetto pilota per le PMI promosso dalla SO.GE.PAT., ai sensi del Decreto Direttoriale MISE del 30 luglio 2021. In apertura dei lavori, il Vicesindaco ha sottolineato che “lo strumento progettuale rappresenta una importante opportunità rivolta alle PMI del territorio e concentrata su un tema strategico quale la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile ma anche per i Comuni attraverso la presentazione di iniziative utili all’intera filiera”. In quest’ambito il Comune di Messina “intende agire come catalizzatore di tutte le iniziative che possano portare sviluppo economico coerente con le vocazioni della città. A tal fine i tecnici comunali sono già al lavoro per elaborare una proposta finalizzata a cogliere le opportunità del progetto pilota anche dal punto di vista pubblico”, ha concluso la Previti. A seguire, il Presidente del Messina Tourism Bureau Gaetano Majolino ha spiegato che “l’atto di indirizzo strategico elaborato dalla SO.GE.PAT. oltre a individuare una strategia di sviluppo coerente è fondamentale porre l’attenzione soprattutto nella fase di elaborazione del progetto pilota che nel recepire le proposte ritenute valide, successivamente concorrerà con le proposte provenienti dagli altri patti territoriali per il finanziamento”. Infine l’intera procedura e i bandi rivolti alle PMI e agli enti locali sono stati illustrati da Sergio Amato consulente della SO.GE.PAT., Società per la Gestione del Patto Territoriale di Messina.

In particolare le Imprese del territorio di riferimento del Patto Territoriale Messina potranno presentare istanze per richiedere un contributo a fondo perduto pari al 70% dell’investimento, relativamente ai settori:

• Attività Manufatturiere

• Commercio

• Alloggio e Ristorazione

• Servizi.

Gli interventi imprenditoriali del Progetto Pilota devono essere coerenti e funzionali all’Atto di indirizzo strategico e riguardare gli ambiti tematici: valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; e riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne. I programmi ammissibili a finanziamento possono riguardare:

A. progetti di investimento (importo minimo 100.000,000 €); sono ammissibili opere murarie e assimilate nel limite del 30%; macchinari, impianti e attrezzature; programmi informatici e licenze.

B. progetti di avviamento (importo minimo 100.000,000 €); sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso.

C. progetti di innovazione (importo minimo 50.000,000 €).

I costi ammissibili riguardano spese di personale; costi relativi a strumentazione e attrezzature; costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. Le agevolazioni sono in regime de minimis con un contributo massimo di € 200.000,00 a fondo perduto per il 70% degli investimenti ammissibili. Gli interessati possono presentare le istanze entro il 22 dicembre 2021 e la dotazione finanziaria è di € 6.000.000,00. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet della SO.GE.PA.T. S.R.L. all’indirizzo www.sogepat.it.