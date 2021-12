Finale pazzo al Franco Scoglio: il Messina batte la Paganese 2-1 al 93′ e torna al successo dopo 7 partite!

22 Dicembre 2021 16:19

Messina-Paganese live: aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca in diretta, tabellino e pagelle

Un finale pazzo, ma anche dolce, per il Messina. Il 2021 si chiude come meglio non si poteva, con una vittoria contro la Paganese in pieno recupero dopo ben 7 partite. La cura Raciti comincia a far vedere i suoi frutti e la squadra peloritana si rilancia in classifica e accorcia a -4 dal quintultimo posto.

La partita. Il primo tempo è noioso, avaro di emozioni, ma si chiude in crescendo, con lo splendido gol di Marginean. Il giocatore biancoscudato si ripete, dopo la rete al Catania: servito in area in profondità, stoppa di petto, si sposta il pallone sul destro e batte Baiocco. Si va all’intervallo sull’1-0, ma la ripresa è decisamente più pimpante. I cambi sparigliano le carte e con essi gli spazi, che cominciano ad aumentare anche per via della stanchezza. Le squadre si allungano, le occasioni aumentano e il Messina sembra poter gestire nel finale, pur soffrendo. E invece no. L’ex Cretella si inventa l’eurogol dal limite, stoppa di petto e conclude di destro e incrociando battendo Fusco. Per il Messina, di nuovo fantasmi, gli stessi della gara d’andata, sempre col pazzo finale contro la Paganese. Ma questa volta, ancora, il pazzo finale sorride alla squadra di Raciti, che non subisce lo scotto psicologico del pari e torna a macinare gioco e occasioni: in una di queste, in maniera un po’ rocambolesca, il pallone arriva al neoentrato Distefano, che deve solo appoggiare (di ginocchio) da zero passi. E via la festa. Gol, esultanza e ritorno alla vittoria.

Messina-Paganese 2-1, tabellino e pagelle

MESSINA (3-5-2): Fusco 6.5; Fantoni 6.5, Carillo 7, Celic 6.5; Rondinella 6.5, Marginean 7.5, Damian 6 (dal 55′ Konate 6.5), Fofana 7, Simonetti 6 (dal 55′ Goncalves 6); Balde 6.5 (dal 69′ Distefano 7), Adorante 6.5 (dall’86’ Busatto s.v.). A disposizione: Lewandowski, Mikulic, Nicosia, Giuffrida, D’Amore, Russo, Catania, Spaticchia. Allenatore: Raciti 7.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Bianchi (dal 65′ Murolo), Schiavino; Viti (dal 60′ Iannone), Cretella, Tissone (dal 60′ Vitiello), Firenze, Scanagatta (dal 46′ Zito); Piovaccari, Guadagni (dal 65′ Castaldo). A disposizione: Pellecchia, Caruso, Perlingieri, Konatè, Schiavi, Zanini, Del Regno. Allenatore: Grassadonia.

ARBITRO: Carella di Bari (Assistenti Massimino e Bahri).

MARCATORI: al 38′ Marginean (M), all’87’ Cretella (P), al 93′ Busatto (M)

NOTE – Ammonizioni: Damian e Balde per il Messina; Tissone e Bianchi per la Paganese. Rec.: 3′ p.t., 4′ s.t.

Messina-Paganese, la cronaca live

90’+4 – Arriva il triplice fischio: il Messina chiude il 2021 alla grande, con un pazzo finale. 2-1 contro la Paganese nel recupero e ritorno alla vittoria dopo tante settimane.

90’+2 – Che finale al Franco Scoglio, il Messina trova il nuovo vantaggio! Baiocco esce male sul cross in mezzo dalla trequarti, il colpo di testa di Adorante finisce sul palo e torna in campo, ma Distefano appoggia da due passi col ginocchio e fa impazzire i tifosi. E’ 2-1!

90′ – Sono 4 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

89′ – Marginean ci prova dai 35 metri! Fendente pazzesco al volo, Baiocco respinge in angolo. Il Messina non ha subito lo scotto psicologico del pari ed è tornato subito a macinare occasioni.

87′ – Arriva il pari della Paganese nel finale, così come nella gara d’andata: è l’ex Cretella, che non esulta, a siglare un super gol dal limite; stop e tiro ad incrociare che beffa Fusco. E’ 1-1.

83′ – Ultimi minuti di sofferenza per il Messina: la Paganese prova a spingere, la squadra peloritana si difende bene e riparte in contropiede.

71′ – Fusco salva su Castaldo, la Paganese sfiora il pari.

69′ – Altro cambio per il Messina: esce Balde, entra Distefano.

67′ – Balde a botta sicura tira quasi un rigore in movimento, ma il difensore si immola e respinge. Gli spazi ora sono più larghi e le occasioni più numerose: ripresa più pimpante rispetto all’avvio di match.

64′ – Le squadre ora cominciano ad allungarsi: subentra la stanchezza, ma aumenta lo spettacolo.

55′ – Per il Messina subentrano Goncalves e Konate, escono Damian e Simonetti.

47′ – Subito occasione per Marginean, palla che esce fuori di poco.

46′ – Inizia la ripresa al Franco Scoglio, si riparte dall’1-0.

SECONDO TEMPO

45’+3 – Dopo tre minuti di recupero si chiude il primo tempo, Messina in vantaggio.

45′ – Il gioco è ripreso, Fusco torna in campo.

43′ – La Paganese sfiora il pari: il pallone attraversa tutta l’area, incertezza di Fusco che non esce ma poi respinge. Nel corner susseguente, esce per smanacciare ma si fa male. Gioco fermo.

37′ – Si sblocca il match, Messina in vantaggio: gol di Marginean, che segna ancora dopo la rete al Catania. Il centrocampista si libera bene in area, servito in profondità da Balde: stop di petto, dribbling e conclusione verso la porta. 1-0.

30′ – Eccola la prima occasione del match ed è di Balde: l’attaccante si incunea in area e arriva a un passo dalla porta, ma in posizione defilata. Il portiere respinge. Primo tiro in porta della gara alla mezz’ora.

25′ – Problema per Fantoni, che esce momentaneamente dal campo: Messina in 10 in attesa di capire se il giocatore può rientrare o meno.

21′ – Marginean ci prova da fuori, tiro potente ma non preciso, finisce fuori. E’ il primo vero e proprio tiro verso il fondo.

14′ – Primo ammonito della sfida: è nelle fila peloritane, si tratta di Damian.

10′ – Nessuna emozione da segnalare dopo dieci giri di lancetta.

1′ – E’ appena iniziato il match tra Messina e Paganese.

PRIMO TEMPO

Messina-Paganese, formazioni ufficiali

MESSINA: Fusco, Carillo, Rondinella, Fofana, Marginean, Balde, Fantoni, Celic, Simonetti, Damian, Adorante.

PAGANESE: Baiocco, Schiavino, Scanagatta, Tissone, Viti, Piovaccari, Sbampato, Bianchi, Cretella, Firenze, Guadagni.