Tragedia a Messina: padre e figlio muoiono a distanza di poche ore

16 Dicembre 2021 10:03

A Librizzi, in provincia di Messina, Tindaro e Antonio Balletta, padre e figlio, sono morti a distanza di poche ore l’uno dall’altro

Una tragedia ha sconvolto Librizzi, in provincia di Messina: padre e figlio, Tindaro e Antonio Balletta, 68 e 40 anni, sono infatti morti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Prima il padre, morto all’ospedale di Milazzo dopo essere stato ricoverato per alcune settimane; poi il figlio, che ha accusato un malore ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Patti. Lutto e sconcerto nella comunità messinese per due personaggi che erano abbastanza conosciuti nel territorio perché impegnati nella politica locale. Il figlio, Antonio, era vice presidente del Consiglio Comunale e persona molta vicina al Governatore siciliano Nello Musumeci, che lo ha ricordato con un post sui social: “Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il Suo ricordo e pregheremo per la Sua anima”.