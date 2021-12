Messina, al Santuario San Francesco d’Assisi l’omaggio floreale per la ricorrenza dell’Immacolata

8 Dicembre 2021 13:00

Stamani nel Santuario San Francesco d’Assisi l’omaggio floreale della Città di Messina all’Immacolata: presente il Sindaco de Luca

Oggi, 8 dicembre, si è celebrata nel Santuario di San Francesco d’Assisi la festività dell’Immacolata con la Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Giovanni Accolla, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, cui hanno preso parte autorità militari e civili. Al termine della funzione religiosa il Sindaco ha offerto il tradizionale omaggio floreale alla Vergine Immacolata.

L’odierna cerimonia che si rinnova annualmente, dimostra la secolare devozione della Città di Messina a Maria, non soltanto per tradizione orale o per antiche leggende. “Anche quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria – ha ricordato il Sindaco – il consueto atto di devozione non si è tenuto all’esterno presso la raffigurazione della Madonna posta al centro della piazza Immacolata di Marmo. Oggi questo momento di raccoglimento e di preghiera assume un significato ancor più speciale perché con questo gesto ci auguriamo di affidare a Maria la speranza della rinascita”.