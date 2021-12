Messina: oggi nuova seduta di Consiglio comunale

30 Dicembre 2021 10:28

Il Consiglio comunale di Messina si riunisce per proseguire l’attività deliberativa

Oggi, giovedì 30, alle ore 10, il Consiglio comunale di Messina si riunisce per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno dello scorso 22 dicembre. Nella seduta di ieri l’Aula ha approvato, con undici voti favorevoli, due astenuti e tre contrari, l’atto relativo alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione azioni di razionalizzazione per l’anno 2020. Successivamente il Consiglio ha esitato favorevolmente il riconoscimento di trenta debiti fuori bilancio.