Messina: oggi nuova seduta di consiglio comunale

29 Dicembre 2021 09:10

Il Consiglio comunale di Messina si riunisce per proseguire l’attività deliberativa

Oggi, mercoledì 29, alle ore 11.30, il Consiglio comunale di Messina si riunisce per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno dello scorso 22 dicembre. Nella seduta di ieri l’Aula, accogliendo l’emendamento presentato, ha proseguito la trattazione dell’atto relativo alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – ricognizione partecipazione possedute – individuazione azioni di razionalizzazione per l’anno 2020. Al momento della votazione del medesimo provvedimento è venuto meno il numero legale ed i lavori sono stati aggiornati prima ad un’ora e successivamente alle ventiquattr’ore, cioè ad oggi, mercoledì 29, alle ore 11.30.