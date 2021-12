Messina: oggi l’inaugurazione nuovi locali dell’ex Biblioteca Regionale, sarà presente il presidente Musumeci

13 Dicembre 2021 10:15

Messina: prima del taglio del nastro si svolgerà una breve conferenza stampa in sala Senato

Oggi, Lunedì 13 dicembre – alle ore 16 – il Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, sarà presente alla cerimonia di inaugurazione dell’ex Biblioteca regionale, insieme al Vicepresidente, Assessore all’Economia, Gaetano Armao. Saranno accolti dal Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, e dalla governance dell’Ateneo peloritano. Come si ricorderà, a febbraio 2019, era stato siglato un protocollo d’intesa tra la Regione e l’Ateneo, attraverso cui l’Università rientrava nel pieno possesso dell’immobile, potendo avviare, così, i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale. A maggio 2019 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento dei lavori relativi al restauro conservativo e al consolidamento dell’edificio. Un’opera resa possibile grazie alla sinergia con la Regione Siciliana. I locali rinnovati ospiteranno il Welcome Point per l’accoglienza degli studenti stranieri, una grande biblioteca, la sala lettura e le stanze studio per gli studenti. Inoltre, la sezione di Diritto Privato del Dipartimento di Giurisprudenza si trasferirà nei nuovi ambienti lasciando, così, le aule adiacenti all’Orto Botanico.