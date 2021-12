Messina: oggi bandiere a mezz’asta in segno di lutto per le vittime di Ravanusa

17 Dicembre 2021 10:20

Messina: il Sindaco Cateno De Luca, nell’accogliere l’invito dell’ ANCI Sicilia rivolto a tutti i Comuni, ha proclamato per oggi, venerdì 17, l’esposizione delle bandiere di Palazzo Zanca a mezz’asta

Il Sindaco Cateno De Luca, nell’accogliere l’invito dell’ ANCI Sicilia rivolto a tutti i Comuni, ha proclamato per oggi, venerdì 17, l’esposizione delle bandiere di Palazzo Zanca a mezz’asta, in segno di lutto e di vicinanza alle famiglie delle vittime coinvolte nella tragica esplosione che ha colpito il paese di Ravanusa. “Esprimo a nome mio unitamente all’ Amministrazione comunale e alla Città di Messina che rappresento, profondo cordoglio e vicinanza al collega Carmelo D’Angelo, alle famiglie che hanno perso i loro cari, e all’intera comunità di Ravanusa che piangono oggi la tragica scomparsa delle nove vittime dell’esplosione. L’entità della tragedia ci lascia increduli ma ci rammenta il dovere di agire sempre per la sicurezza di ogni luogo, adottando ogni misura atta a scongiurare anche eventi che, pur rappresentando una tragica fatalità, si devono imprimere nella nostra coscienza come eventi che non dovranno più verificarsi”, le parole del Sindaco De Luca.