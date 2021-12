Messina, “Natale di RiNascita”: giovedì l’evento “Arreda la tua città”, il programma

8 Dicembre 2021 10:32

Giovedì 9 dicembre, alle 12, in via San Filippo Bianchi, l’associazione culturale di Loredana Polizzi rende omaggio a Messina e alla sua bellezza con l’esposizione di fotografie permanenti e con tre video nella sala “Fasola”

“Arreda la tua città”: c’era una volta ApolloSpazioArte e c’è ancora con una nuova significativa iniziativa. Giovedì 9 dicembre, alle ore 12:00, s’inaugura in via San Filippo Bianchi, a Messina, tra la Multisala Apollo e l’Hotel Residence Cine-Apollo, un’esposizione di fotografie permanenti collocate negli archetti della via, dedicate alla città dello Stretto. La mostra permanente ospita fotografie di Alessia Borgia, Mimmo Irrera, Francesco Libro, Marcello Mento, Silvio Ruvolo e Matteo Savatteri. Sempre allo stesso orario, all’Auditorium “Fasola”, saranno presentati tre brevi video ma di grande impatto visivo: “Le fontane di Messina”, “Messina” e “Villa Cianciafara” di Mimmo Irrrera ed Emilio Velletri, introdotti dal professore Franz Riccobono. L’ingresso è gratuito ed è obbligatoria l’esibizione in sala del Super Green Pass.

Si tratta di uno dei progetti comunali del “Natale della RiNascita” e l’iniziativa è dell’associazione culturale ApolloSpazioArte di Loredana Polizzi. “Riempiamo gli archetti della nostra panchina con meravigliose fotografie della nostra città”, annuncia Loredana Polizzi, che prosegue: “ci auguriamo di essere imitati affinché la nostra città possa essere di tutti e soprattutto riesca a coinvolgere tutti in idee, fantasia e voglia di fare, senza aspettare che altri facciano per noi. Il progetto comunale dà modo ai cittadini più fantasiosi di esprimere idee che rendano belli e originali gli angoli di Messina. Da anni abbiamo investito in questa città è ci auguriamo che vada sempre meglio”.

Ritorna in mente pure la positiva operazione in via San Filippo Bianchi di cinque anni fa: “ApolloSpazioArte nasce in quel periodo grazie a una manifestazione che non ha avuto eguali, con allestimenti artistici in un’isola pedonale aperta alla città e alla creatività. Ora ci riprendiamo la strada sempre nel segno dell’arte e dell’inventiva”, conclude Loredana Polizzi.