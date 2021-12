Messina, tragico incidente in tangenziale: morta una donna di 68 anni e tre feriti

21 Dicembre 2021 16:43

L’incidente è avvenuto dopo le 13 sulla Tangenziale dell’autostrada Messina-Palermo, all’altezza dello svincolo di Messina Centro

Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite a seguito di un tragico incidente stradale che si è verificato dopo le 13 sulla Tangenziale dell’autostrada Messina-Palermo, all’altezza dello svincolo di Messina Centro. Ancora non sono chiare le cause e la dinamica dell’incidente che vedrebbe coinvolte due auto in uno scontro che si è verificato poco prima della galleria Spadalara, in direzione Catania. Uno delle due auto coinvolte, una Fiat Punto è finita contro il guardrail.

A perdere la vita una donna di 68 anni mentre altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti da ambulanze del 118 che sono intervenute sul posto. Per la donna, purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. Sull’incidente sono in corso i rilievi da parte degli agenti della sottosezione della polizia stradale di Boccetta. Nel frattempo il traffico, che in quel tratto è particolarmente intenso, ha fatto registrare forti rallentamenti con lunghissime code.