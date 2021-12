Messina: martedì 4 ore di sciopero dell’Atm indetto da Filt Cgil e Uiltrasporti

13 Dicembre 2021 12:11

Messina: la protesta di 4 ore, che riguarda il servizio bus, tram e tutte le attività del personale Atm Spa, avrà inizio alle ore 9:00 di martedì 14 dicembre e terminerà alle 13:00

“Noi il cambiamento non l’abbiamo visto”. Così si legge nel volantino con le motivazioni alla base dello sciopero proclamato da Filt Cgil e Uiltrasporti tra i lavoratori dell’Azienda Trasporti Messina . La protesta di 4 ore , che riguarda il servizio bus, tram e tutte le attività del personale Atm Spa, avrà inizio alle ore 9:00 di martedì 14 dicembre e terminerà alle 13:00 salvaguardando così i servizi essenziali a studenti e lavoratori.

Continua così, dopo un anno e mezzo dall’avvio di Atm Spa, il rapporto conflittuale tra l’azienda e le due sigle sindacali che nonostante i tentativi di dialogo e la mediazione prefettizia reputano disattesi gli impegni presi dal management aziendale. Filt Cgil e Uiltrasporti contestano criticità gestionali interne, i turni del personale, le svariate azioni unilaterali dell’azienda e soprattutto una mole enorme di contestazioni disciplinari e multe con ripetute azioni vessatorie verso i dipendenti. A distanza di un anno mezzo quelle vecchie abitudini nella gestione del personale, tanto contestate al principio dall’attuale management , si sono perpetuate ed acuite creando nei fatti palesi discriminazioni tra i lavoratori distinti oggi tra , “amici e nemici” , “buoni e cattivi” del nuovo corso . Filt Cgil e Uiltrasporti pertanto hanno ritenuto, con i propri iscritti, doveroso proclamare per domani, martedì, una prima azione di sciopero dei lavoratori di Atm Spa.

Filt Cgil e Uiltrasporti: “l’Atm Spa vuole boicottare lo sciopero”

“Stiamo verificando la sostituzione con altro personale nei turni in fascia sciopero degli iscritti a questi sindacati . Di fatto è chiaro e fin troppo prevedibile il tentativo di boicottare la protesta. La diffida dei sindacati pronti alle denunce”, affermano Filt Cgil e Uiltrasporti.

La lettera dei sindacati:

Presidente CDA ATM Spa – Dg f.f.

Dott. G. Campagna

Commissione di Garanzia sugli Scioperi nei servizi pubblici

Roma

Osservatorio sugli Scioperi

Roma

S.E. Prefetto di Messina

p.c. Sindaco di Messina

ASSTRA Sicilia-Nazionale

Oggetto: Tutela del diritto allo sciopero – DIFFIDA

“In riferimento all’azione di sciopero del personale Azienda Trasporti Messina Spa proclamata per il giorno 14 dicembre 2021 risulta a queste Organizzazioni Sindacali che l’Atm Spa, già nella giornata odierna, stia operando modifiche ai turni e sostituzioni di personale distogliendo dai turni programmati nelle fasce dello sciopero lavoratori iscritti a questi sindacati, con ogni probabilità al fine di impedirne l’adesione allo sciopero .Evidenziamo all’Atm Spa e alla Commissione di Garanzia in indirizzo, come tali comportamenti mirati ad impedire preventivamente l’azione di sciopero distogliendo i lavoratori dal turno programmato , o la sostituzione di personale scioperante con altro personale durante la protesta, ravvisano secondo le recenti sentenze della Corte Costituzionale, un comportamento antisindacale e lesivo del diritto di sciopero, pertanto si diffida l’Atm spa a procedere con tali iniziative che saranno denunciate agli organi competenti”.

Per la Filt-Cgil

Garufi

Per l’Uiltrasporti

Barresi