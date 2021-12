Messina: lunedì concerto per coro, orchestra e solisti nella Concattedrale del SS. Salvatore

25 Dicembre 2021 19:45

Nell’ambito degli eventi promossi dall’amministrazione Comunale “Il Natale della rinascita” l’associazione Corale Polifonica San Nicolò terrà Lunedì 27 dicembre alle ore 19.00 un concerto per coro, orchestra e solisti nella Concattedrale del SS. Salvatore a Messina. L’ensemble orchestrale e il coro saranno diretti da Nazzareno De Benedetto, i solisti saranno il violinista Joseph Arena, il soprano Francesca Morabito e il tenore Davide Benigno. Il repertorio sarà costituito da pagine di Mozart (come l’ouverture da “ Le nozze di Figaro”, la Serenata notturna in sol maggiore, l’Ave verum e il Laudate Dominum) e di Beethoven (come la Romanza in fa maggiore per violino e orchestra). Nella seconda parte ci sarà spazio anche per i brani natalizi fra i quali Adeste Fideles e O Holy night.