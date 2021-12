Messina, limitazioni alla viabilità il 5 dicembre in occasione del “V Memorial Luigi Cacopardi”Messina, limitazioni alla viabilità il 5 dicembre in occasione del “V Memorial Luigi Cacopardi”

2 Dicembre 2021 10:25

Domenica 5 dicembre saranno introdotte temporanee limitazioni alla viabilità nella città di Messina a causa della manifestazione “V Memorial Luigi Cacopardi”

Domenica 5, dalle ore 9.30 alle 11.30, a Ganzirri – Torre Faro si svolgerà il “V Memorial Luigi Cacopardi”, manifestazione podistica con partenza alle 10 dallo slargo antistante il parco Horcynus Orca ed impegno del percorso: via Senatore Arena, S.P. 47, S.S. 113 dir., via Consolare Pompea, via Lago Grande (via Lungomare delle Palme), via Circuito, con giro di boa in prossimità del ritrovo “La Lumachina”, via Palazzo, via Torre, via Fortino e arrivo nello slargo antistante il parco Horcynus Orca. Per garantire su tutto il percorso la sicurezza degli utenti della strada, del pubblico, dei concorrenti e della circolazione in generale, dalle 7 alle 11.30 di domenica, sarà vietata la sosta in via Fortino, dall’intersezione con via Lanterna sino al bar Casa Peloro, dal cavalcavia sino all’Horcynus Orca e nello slargo compreso tra l’Horcynus Orca e via Senatore Arena; disposto il restringimento della carreggiata, al fine di suddividerla in due corsie (una per i veicoli e una per i concorrenti), nei tratti di via Torre, compresi tra le vie Pozzo Giudeo e Fortino, e tra viale Cariddi (ex via Nuova) e via Rando; istituite, l’inversione del senso di marcia in via Rando (mare-monte), tra le vie dei Mille e Torre; le direzioni, obbligatoria a sinistra in via Rando (in direzione di marcia monte-mare) all’intersezione con via dei Mille, e obbligatoria a destra in via Madaffari all’intersezione con via Rando.

Sempre dalle 9.30 alle 11.30, vigerà il divieto di transito temporaneo, per singoli tratti del percorso, a cura del Corpo di Polizia Municipale e/o della Polizia della Città Metropolitana e/o del personale dell’organizzazione e volontari, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti partecipanti, in tratti di via Senatore Arena (Risacca dei due mari), all’intersezione con via Pozzo Giudeo/S.P. 47; della S.P. 47 – S.S. 113 dir.; della S.S. 113 dir. – intersezione S.P. 47 – Rotonda di Granatari; della Rotonda di Granatari – bivio Due Torri Margi; del bivio Due Torri Margi – intersezione via C. Pompea/via Lago Grande; dell’intersezione via C. Pompea/via Lago Grande – via Lago Grande /via Caratozzolo; di via Lago Grande /via Caratozzolo – intersezione bivio Due Torri Margi/via lungomare delle Palme; dell’intersezione bivio Due Torri Margi/via lungomare delle Palme – intersezione via Circuito /via Palazzo; dell’intersezione via Circuito /via I Palazzo- giro di boa pressi ritrovo Lumachina-via Circuito/ via I Palazzo; dell’intersezione via Circuito /via Palazzo – intersezione viale Cariddi (ex via Nuova) / via Palazzo; dell’intersezione viale Cariddi (ex via Nuova) / via Torre – via Fortino; e di via Fortino, slargo in prossimità di Horcynus Orca.