Messina, realizzati lavori di riqualificazione per le festività natalizie: installati alberi di Natale a Piazza Duomo [FOTO]

8 Dicembre 2021 14:02

Festività natalizie: Messinaservizi realizza lavori di riqualificazione del verde con arredi artistici e coreografici a piazza Municipio (2000 mq) e la posa di piante (circa 1000) che creeranno un ambiente natalizio. Installati anche alberi di Natale a Piazza duomo e Castronovo e piante ornamentali

Messinaservizi Bene Comune in questi giorni ha lavorato con grande impegno e solerzia per effettuare i lavori di riqualificazione al verde ornamentale in occasione delle festività natalizie. Interventi sono stati effettuati a piazza Unione Europea (piazza Municipio), via Consolato Del Mare, piazza Antonello, piazza Ettore Castronovo, piazza Duomo, via Cristoforo Colombo, nei pressi della statua di Piazza Immacolata di Marmo. In particolare, a piazza Unione Europea l’intervento ha interessato la riqualificazione del verde in tutte le aiuole mediante un allestimento coreografico e artistico con la riqualificazione di tutte le zone (circa 2.000 mq). Eseguita inoltre la posa in opera di prato e la posa di piante ornamentali perenni e stagionali che creeranno una ambiente natalizio al sito (circa 1000 piante tra cespugli, stelle di natale e piante tappezzanti). Sempre a piazza Municipio e in piazza Ettore Castronovo sono stati allestiti gli alberi di Natale alti 10 metri e un arredo scenografico ed artistico mediante un’isola di verde con prato, cespugli e piante di vario genere di circa 100 mq. ciascuna. A Piazza Duomo creata una di composizione floreale a tema natalizio mediante la posa in opera di vasi con stelle, ciclamini e cespugli colorati, così come nelle aiuole ubicate in via Cristoforo Colombo e nei pressi della statua di Piazza Immacolata di Marmo. Tutti gli interventi rientrano nell’ambito della riqualificazione del verde di Messinaservizi Bene Comune che daranno una visione diversa di cura e rispetto degli spazi verdi. La tipologia degli alberi di natale (con zolla) sono stati preferiti ad altri per poter procedere a fine delle festività natalizie alla ripiantumazione. “Con queste particolari attenzioni per la cura del verde e con l’installazioni di queste piante ornamentali – spiegano il presidente di Messinaservizi Giuseppe Lombardo insieme a tutto il Cda e all’assessore all’ambiente Dafne Musolino – abbiamo creato un atmosfera natalizia che possa rincuorare i messinesi in questo difficile periodo di pandemia. È stato un grande sforzo nell’interesse della cittadinanza che speriamo sia apprezzato e rispettato cercando di mantenere anche per il futuro tutte le aree a verde in modo decorso per puntare sempre più ad una città green”.