Messina, l’appello di Gioveni: “lasciare aperto lo svincolo di Giostra anche dopo la riapertura di quello di Boccetta!”

30 Dicembre 2021 13:14

Il consigliere comunale, Presidente della Commissione Viabilità, Libero Gioveni chiede di tenere aperto lo svincolo di Giostra per i veicoli provenienti da Catania anche dopo la riapertura dello svincolo di Boccetta

“Lasciare aperto lo svincolo di Giostra per i veicoli provenienti da Catania anche dopo la riapertura dello svincolo di Boccetta!”. E’ questa la richiesta del Presidente della Commissione Viabilità Libero Gioveni in prossimità dell’ormai imminente riapertura dello svincolo di Boccetta chiuso da lunedì scorso per lavori. “Moltissimi cittadini, specie quelli residenti nella zona nord – spiega Gioveni – non riescono a comprendere il senso della chiusura di Giostra che si protrae ormai dall’estate 2020 in un periodo in cui dalla zona tirrenica non vi è lo stesso afflusso che si registra appunto nel periodo estivo.

Ed è ovvio che con l’improvvisa riapertura dell’uscita a Giostra durante questo periodo di chiusura di Boccetta – prosegue il consigliere comunale – ha sortito dei legittimi dubbi in molti se vi fosse la reale necessità di chiuderla. Personalmente – insiste Gioveni – sull’opportunità di valutarne la riapertura avevo scritto in più occasioni sia all’ex Prefetto Librizzi in data 16/10/2020 e 19/02/2021, sia a S.E. il Prefetto Cosima Di Stani in data 03/11/2021, chiedendo formalmente una convocazione del COV, organo preposto a decidere.

Continuo a ritenere – prosegue convinto l’esponente di FdI – che in via sperimentale, almeno fino alla prima decade del prossimo mese di giugno, soprattutto dal 10 gennaio con la riapertura delle scuole e delle Università al Papardo e all’Annunziata, si debba verificare l’andamento con entrambi gli svincoli aperti, forti soprattutto di una vigilanza (giustamente considerata necessaria dal COV) che potrebbe essere meglio garantita con la nuova presenza dei 46 agenti della Polizia Municipale.

Mi auguro quindi – conclude Gioveni – che stante queste condizioni ed auspici si possa far tornare a respirare la viabilità della zona nord avendo (o in questo caso garantendo), seppur per un breve periodo, l’apertura dello svincolo di Giostra“.