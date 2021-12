Messina, la professoressa Giovanna Spatari premiata in Campidoglio fra i “Personaggi” della 7ª edizione del “Premio 100 Eccellenze italiane”

17 Dicembre 2021 18:09

La professoressa Giovanna Spatari premiata durante la 7ª edizione del “Premio 100 Ecellenze italiane” in Campidoglio

La prof.ssa Giovanna Spatari, Prorettrice al Welfare e Politiche di genere dell’Università di Messina e Presidente della Società italiana di Medicina del lavoro, è stata premiata – in Campidoglio, presso la suggestiva Sala della Protomoteca in Roma – nell’ambito della settima edizione del “Premio 100 Eccellenze italiane”, evento ideato e promosso dall’Associazione Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna e con il contributo dell’Official Partner Sanity System. La docente UniMe ha ricevuto il riconoscimento all’interno della “Sezione personaggi”. I premi vengono assegnati a personalità di grande rilievo, che hanno dato e danno lustro non solo all’immagine del nostro Paese, ma ne incarnano soprattutto la parte migliore, trainante e ispiratrice nei più diversificati settori. Fra i premiati per la sezione medica: oltre alla prof.ssa Spatari, Filippo Anelli, Paolo Ascierto, Francesco Bandello Andrea Crisanti, Giuseppe Ippolito e Antonella Polimeni; ed, inoltre, in altre sezioni personalità del calibro di: Carlotta Gilli, Carlo Cottarelli, Giancarlo Fisichella, Veronica Gentili, Grazia Francescato, Massimo Stano, Tosca D’Acquino e Cinzia Torraco. Ad assistere alla premiazione erano presenti numerosi esponenti della politica, dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana.