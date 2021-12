Messina: la Polizia di Stato sequestra botti e marijuana [FOTO]

31 Dicembre 2021 12:12

Messina: trentacinquenne sottoposto a controllo ieri, nel pomeriggio, dai poliziotti delle Volanti, è stato trovato in possesso di quattro bombe carta di genere vietato perché altamente pericolose

Avrebbe fatto esplodere in strada grossi petardi arrecando disturbo al vicinato. Il trentacinquenne di Messina sottoposto a controllo ieri, nel pomeriggio, dai poliziotti delle Volanti, è stato trovato in possesso di quattro bombe carta di genere vietato perché altamente pericolose. In casa, con gli artifizi pirotecnici di fabbricazione clandestina, i poliziotti hanno, altresì, rinvenuto e sequestrato undici fumogeni di segnalazione visiva e circa quaranta grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo marijuana. Gli agenti hanno pertanto proceduto a denunciarlo per i reati di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti e detenzione di sostanza stupefacente.