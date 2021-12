Messina, l’8 dicembre l’Eufonia Ensemble protagonista dell’evento musicale “Christmas Carols”

7 Dicembre 2021 18:31

Aria di Natale a Messina con “Christmas Carols”: l’appuntamento è per mercoledì 8 dicembre 2021 ore 19.30 nella Cattedrale

C’è aria di Natale in città. Tra gli eventi in programma il gruppo l’Eufonia Ensemble, giorno 8 dicembre alle 19.30 aprirà la rassegna “Armonie dello Spirito – Natale 2021” nella suggestiva e maestosa Cattedrale di Messina, rassegna curata da padre Giovanni Lombardo. Gli artisti Giovanni Alibrandi (violino), Alessandro Blanco (chitarra) e Peppe Russo (fisarmonica) accompagneranno i due soprani Martina La Malfa e Silvia di Falco che per l’occasione si esibiranno insieme in un repertorio natalizio proponendo l’evento musicale “Christmas Carols”, realizzato in collaborazione e con il supporto de l’A.S.I. (Associazione Sportiva Italiana – Comitato Provinciale Terzo Settore), del Rotary Club Messina Peloro, Confcommercio Messina Terziario Donna, e col sostegno delle imprese locali Pasticceria Crupi, panificio Panyllo , Autocarrozzeria Interdonato Antonino & C. snc e dal Ristorante cinese Shanghai 2. La direzione artistica e l’organizzazione generale di“Christmas Carols” sono a cura di Gabriella Sorti per l’ Associazione Art Revolution, coadiuvata nello staff da : Maria Anastasi, Daniela Cucè Cafeo, Angela Leone, Gianfranco Minuti, Paola Minissale, Antonella Mazzagatti, Claudio Lisitano. L’evento è con ingresso gratuito.

L’Eufonia Ensemble nasce come gruppo nel 2021 ma mettendo insieme professionisti già affermati da tempo malgrado la loro giovane età. Il termine “Eufonia” suggerisce e si tratta di un accostamento di suoni, di un unione di strumenti che si incontrano per creare una perfetta armonia. Il trio composto da Alessandro Blanco alla chitarra e alla cura degli arrangiamenti, Giovanni Alibrandi al violino e Peppe Russo alla fisarmonica, si avvale delle splendide voci dei soprani Martina La Malfa e Silvia Di Falco.

Dal “Tributo a Ennio Morricone”, repertorio d’esordio che li ha visti protagonisti in numerosi Borghi della Sicilia, tra i più belli d’Italia, essi spaziano tra l’opera lirica, la musica pop con arrangiamenti d’autore e il concerto natalizio “Christmas Carols” in cui ogni musicista esprime la propria arte sublime, tra le singole sonorità che si offrono,dove nasce un’intesa perfetta , un incontro tra artisti.