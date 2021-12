Messina, la Junior Sport Lab ha messo a segno il gol più importante: ha acquistato un defibrillatore

9 Dicembre 2021 15:51

La Junior Sport Lab è cardio-protetta con l’acquisto di un defibrillatore

La Junior Sport Lab si è dotata di un defibrillatore. La società neroverde ha messo a segno, così, un importante “gol”, questa volta fuori dal campo, per la sensibilizzazione e prevenzione sanitaria, comprando un macchinario moderno, che è già a disposizione negli impianti che gestisce a Brolo. Basterebbero pochi esempi di cronaca per evidenziare quanto sia prezioso questo strumento medico per salvare delle vite umane, com’è avvenuto, nei recenti campionati Europei di calcio, dopo il malore accusato dal giocatore della nazionale danese Christian Eriksen.

“Siamo felici di aver fatto questo investimento per rendere cardio-protette le nostre strutture sportive – dichiara il presidente della JSL Francesco Caruso -. Rappresenta il completamento fattivo del percorso iniziato l’anno scorso con la partecipazione ed il conseguimento del brevetto BLSD da parte di tutti i nostri istruttori, tecnici e dirigenti. Attualmente abbiamo collocato il defibrillatore allo stadio comunale di Brolo, ma sarà sempre a disposizione durante le varie attività che svolgiamo nel territorio. Abbiamo voluto, così, dare un contributo concreto all’intera comunità ed ai tanti giovani che amano giocare a calcio, sia indossando la nostra maglia che quella degli altri club. Era un punto a cui tenevo molto nel programma di crescita della società ed averlo centrato mi riempie di soddisfazione e gioia”.