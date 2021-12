Messina: inaugurazione dell’installazione della Natività all’interno della Galleria INPS

17 Dicembre 2021 09:22

Sarà inaugurata oggi, venerdì 17, alle ore 19, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, del Presidente dell’INPS Marcello Mastrojeni e degli Assessori Enzo Caruso e Alessandra Calafiore, l’installazione della Natività all’interno della Galleria INPS, progettata e realizzata dai docenti e dagli alunni dell’indirizzo Artistico Multimediale del Liceo “Seguenza”, in collaborazione con la Ditta Arnold & Arnold di via Maddalena, e posizionata dentro il portale di ingresso di Piazza Immacolata di Marmo. La Galleria, prossima ad una riqualificazione e fruizione, per la particolare occasione bonificata da “Messinaservizi Bene Comune”, sarà anche impreziosita da un albero di Natale installato dal Comune di Messina.