Messina: inaugurato dal Sindaco De Luca il presepe allestito a Palazzo Zanca

16 Dicembre 2021 15:26

Messina: è stato inaugurato oggi, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e del Direttore Generale Federico Basile, il presepe allestito nell’atrio di Palazzo Zanca

È stato inaugurato oggi, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e del Direttore Generale Federico Basile, il presepe allestito nell’atrio di Palazzo Zanca. Antonio De Domenico dipendente del Servizio Anagrafe, come da tradizione, ogni anno rinnova durante le festività natalizie, il suo impegno nel realizzare interamente a mano la rappresentazione della nascita di Gesù. Il presepe è stato messo a punto con materiali riciclati e propone le sculture in miniatura della tradizione, inserite in una coreografia generale caratterizzata da un antico borgo con venditori, artigiani e personaggi tipici del presepe. Per questa edizione 2021, il dipendente comunale ha realizzato inserendo nel contesto presepiale, la facciata del Palazzo municipale riprodotta in miniatura nei minimi dettagli, unitamente ad una statuetta raffigurante il Sindaco De Luca, arricchito altresì dalla riproduzione della Madonnina del Porto.

“Mi complimento con il nostro dipendente De Domenico – ha detto il Sindaco De Luca – per l’attenzione che rivolge annualmente all’allestimento del presepe nell’atrio di questo Palazzo, a conferma della sua sensibilità alla tradizione della tematica presepiale siciliana, mettendo in luce la varietà di tipologie e di impostazione scenografica che costituiscono motivo di vanto e di legame al simbolo del Natale rappresentato in ogni Paese del mondo”. Il presepe, aperto al pubblico, è visitabile tutti i giorni feriali.