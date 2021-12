Messina: il vicedirettore del Tgi Angelo Polimeno Bottai ha presentato il suo libro “Alto Tradimento” [FOTO]

2 Dicembre 2021 20:26

Si è conclusa oggi a Cristo Re con un ospite d’eccezione come Angelo Polimeno Bottai, Vicedirettore del TG1, la rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori” ideata e curata dal giornalista e portavoce parlamentare messinese Antonio Ivan Bellantoni in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina guidato da Enzo Caruso, la Camera di Commercio di Messina ed il Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” in qualità di media partner. Polimeno ha presentato ad un pubblico numeroso e partecipativo il suo libro “Alto tradimento. Privatizzazioni, Dc, euro: misteri e nuove verità sulla svendita dell’Italia” (Rubbettino), approfondendo eventi molto importanti per la storia politico-economica dell’Italia, partendo da Tangentopoli e arrivando all’attuale vicenda della Tim. Grazie a questa rassegna, che ha visto ospiti illustri del giornalismo italiano, quali Carlo Verdelli, Francesco Borgonovo e Micaela Palmieri, oltre Angelo Polimeno Bottai, si è raggiunto lo scopo di rilanciare positivamente la Città di Messina sui media nazionali: la notizia della rassegna è stata infatti ripresa dai principali giornali, superando i 100 articoli di copertura da fine ottobre scorso ad oggi, periodo di durata di questa riuscitissima rassegna culturale che sarà riproposta il prossimo anno.