Messina, il programma degli appuntamenti del progetto “Il Natale della RiNascita”

13 Dicembre 2021 13:21

Gli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Messina Città degli Eventi e della Musica”

Proseguono in città e nei villaggi, gli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Messina Città degli Eventi e della Musica”. Il programma di oggi, lunedì 13 dicembre, prevede a Massa Santa Lucia, nella chiesa parrocchiale, dalle ore 8 alle 18, l’appuntamento “Il Natale alle Masse”; a Santa Lucia Sopra Contesse, alle 16.30, nella piazza F. Bartolotta l’esibizione della Corale Marfania’s Phoenixes promossa dall’associazione Maria Regina; a Tremestieri, dalle 19 alle 21, nel Teatro dei 3 Mestieri, sulla S.S. 114 Km 5.600 (accanto distributore Esso) attività laboratoriali di teatro e canto “Il dono di un incontro”. Tra gli appuntamenti odierni nel centro città, a Piazza Cairoli, alle 17, l’inaugurazione Talent “New Music Art”.

A Villa Dante, alle 17.30, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, si terrà la cerimonia di apertura del Villaggio dei Bambini, a cura dell’Azienda Speciale Messina Social City, dove sino al 9 gennaio 2022 grandi e piccini potranno vivere la magia del Natale tra laboratori creativi, attività varie e giochi di magia. Infine oggi saranno inaugurate due mostre: la prima, alle 17, in via Giacinto, ex Cappella del Buon Pastore, dal titolo “Uno sguardo sul patrimonio di immagini e documenti della Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina” animata da interventi musicali con l’esibizione di D. Testa al violino, e G. Sturniolo al pianoforte; l’altra a Santa Maria Alemanna “Scatti di Gusto”, mostra fotografica di Alessio Pietro Merenda, fruibile sino al 16 dicembre prossimo.

Nell’ambito della kermesse “Eventi e Mostre Permanenti” che si terranno sino al 6 gennaio 2022, in via Giacinto, ex Cappella del Buon Pastore, l’esposizione “Immagini, carteggi e progetti di Messina, tra passato, presente e futuro”; mentre a partire dal 18 dicembre e sempre sino al 6 gennaio 2022, nei Chiostri dell’Arcivescovado, in via I Settembre sarà possibile visitare la “XVI Mostra di Arte Presepiale”, esposizione di presepi, diorami e sculture.

L’intera programmazione è soggetta a possibili modifiche, pertanto per maggiori approfondimenti consultare il sito https://www.nataleamessina.it/ e la pagina facebook dedicata agli eventi natalizi https://www.facebook.com/messinacittaeventi/posts/309940917665854