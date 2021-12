Messina, “il Natale della RiNascita”: il calendario degli appuntamenti sino a mercoledì

21 Dicembre 2021 11:59

Natale a Messina: proseguono in città e nei villaggi gli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale

Proseguono in città e nei villaggi gli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale, nell’ambito della manifestazione inclusa all’interno di “Messina il Natale della RiNascita”, azione di lancio del piano promozionale, finanziato nell’ambito del POC Metro Messina azione Sostegno PMI card I.3.1.c. Il programma di oggi, martedì 21 dicembre, si avvia dalle ore 9.30 alle 19, al Museo Regionale sul viale della Libertà n. 465, con l’Inaugurazione della Mostra “La Città scomparsa: la Chiesa e il Monastero di San Gregorio”; dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 23.30, a Cristo Re, Parco delle Luci, Presepe degli Antichi Mestieri, Villaggio dei Sapori, Musica Live, + Pista di Ghiaccio, Castello di Topolino e Area Giochi Bimbi; dalle 16 alle 18, nell’Area Campetti di Villa Dante, Christmas Games-Sport; dalle 17, nella Piazza principale del villaggio di Mili San Marco, Baby Dance, Zucchero Filato, Lotteria di Natale, Babbo Natale con Elfi e Nataline, Mascotte e personaggi, bolle di sapone, trampolieri e animazioni per bambini, gonfiabili per bambini; alle 17, a Piazza Cairoli, TALENT + JUST SWING; dalle 17.30 alle 19.30, all’Arena di Villa Dante, “Christmas Park” DJ Set e live; alle 18.30, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, “Visita Guidata alla Chiesa di Sant’Antonio Abate”; alle 19.30 nella Chiesa dei Catalani in via Garibaldi n. 111, Concerto di Natale – Decibel Ensemble, Alberto Famà direttore; dalle 20.30 alle 23, a Santa Maria Alemanna, in via Santa Maria Alemanna n. 48, I Colori del Natale – Spettacolo di Musica e Atmosfera; alle 21, a Piazza Duomo, Riccardo Fogli; sul Lungomare del villaggio Santa Margherita, Mercatini di Natale. Il programma di domani, mercoledì 22 dicembre, prevede dalle ore 10.30 alle 12.30, in via Palermo, Babbo Natale ed Elfi sotto i Portici (Laboratorio Creativo e mini Mostra a tema Consegna letterine – lungo la via sfilerà uno zampognaro); dalle 16 alle 18, alla Villetta Quasimodo, Spazio Gioco; dalle 16 alle 18, al Parco Giochi di Villa Dante, “La Parata del Natale”; alle 16.30, in via del Carmine a Contesse, Christmas Circus Show e Mercatini di Natale; alle 16.30, nel villaggio di Cumia Inferiore, Natale a Cumia – Tombolata dei bambini; dalle 17 alle 18.30, all’Arena di Villa Dante, Mister Alex e i Magical Dreams; dalle 17 alle 23, a Piazza Duomo, Natale in Mongolfiera; alle 17.30, nel villaggio Bordonaro, Mercatini di Natale; dalle 17.30 alle 19.30, all’Arena di Villa Dante, “Christmas Park” DJ Set e live; alle 18, alla Camera di Commercio, Natale: si riaccende la magia – Concerto corale Note Colorate; alle 19, nella Chiesa di Gravitelli – Santa Maria delle Grazie, Saxophone Quartet; alle 19.30, nella Chiesa Santa Maria di Gesù a Provinciale, Liceo Musicale AINIS – “Concerto di Natale”; alle 20.30, a San Placido Calonerò – villaggio Pezzolo, Degustazione di prodotti sott’olio – Wine & Music; alle 20.30, nel villaggio Bordonaro, Vasco Rossi Tribute Band con i Collettivo KOM; a Piazza Cairoli, TALENT LIAR QUEEN band ARMAD CURAMEC – THE VOICE.