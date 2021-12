“Messina il Natale della RiNascita”: gli appuntamenti del 23 dicembre

23 Dicembre 2021 16:13

Messina: gli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale proseguono in città e nei villaggi

Gli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale nell’ambito della manifestazione inclusa all’interno di “Messina il Natale della RiNascita” azione di lancio del piano promozionale, finanziato nell’ambito del POC Metro Messina azione Sostegno PMI card I.3.1.c., proseguono in città e nei villaggi. Il programma di oggi, giovedì 23 dicembre, prevede a villa Dante, dalle 16, alle 18, nell’area campetti, “Christmas Games – Sport; e dalle 16.30 alle 19, nel parco giochi “Santa Claus DJ set”; a Castanea, nella piazza SS. Rosario, alle 16.30, “Mercatini di Natale” e momenti dianimazione per bimbi, a cura di Mister Alex; e alle 20, sagra della porchetta e spettacolo dal vivo; a piazza Cairoli, alle 17, performance musicale Talent e Armad Curamec – The voice; a piazza San Vincenzo, dalle 17 alle 19.30, “Natale in piazza”; a piazza Duomo, dalle 17 alle 23, “Natale in mongolfiera”; a Bordonaro, alle 17.30, “Mercatini di Natale”; a Palazzo Zanca, via San Camillo, alle 18, “Natale: si riaccende la magia”, concerto a cura della corale “Note colorate”; a San Filippo Superiore, alle 18, iniziative con il villaggio di Babbo Natale; visita del presepe a Cona; mercatini di Natale; esposizione di artigianato povero della Valle del Mulino; mercatino enogastronomico e infine un concerto natalizio; a Zafferia, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale, “Musica e canti della Tradizione Natalizia Siciliana”; e alle 19, il concerto di chitarra classica del Maestro Paolo Panarello; a Montepiselli, nella chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù, alle 19, concerto Cabrio e “Mercatini di Natale; a Bordonaro, alle 20.30, Karaoke in piazza; infine al Palacultura, alle 21, “Il piacere è tutto mio, risate sotto l’albero”.