“Messina il Natale della RiNascita”: il calendario degli eventi di martedì 14 e mercoledì 15 dicembre

14 Dicembre 2021 15:04

Gli eventi di quest’oggi, martedì 14 dicembre e di domani, mercoledì 15 dicembre, in programma nel calendario di “Messina il Natale della RiNascita”

Proseguono in città e nei villaggi, gli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale nell’ambito della manifestazione inclusa all’interno di “Messina il Natale della RiNascita” azione di lancio del piano promozionale, finanziato nell’ambito del POC Metro Messina azione Sostegno PMI card I.3.1.c.

Il programma di oggi, martedì 14 dicembre, prevede a Camaro Superiore, dalle 10 alle 12, nel Salone parrocchiale, “Laboratorio natalizio per bambini”, a cura dell’associazione Maria Regina; a Briga Marina, dalle 10 alle 12, nella piazza chiesa di San Paolo, “Christmas Circus” spettacolo di Baby dance, Zucchero filato, Lotteria di Natale con elfi e Nataline, Mascotte e personaggi, bolle di sapone, trampolieri, animazioni e gonfiabili per bambini. Nel pomeriggio, a Piazza Cairoli, alle 17 , Talent + Hunger Tribute a Baglioni; a Santa Maria Alemanna, alle 18, la mostra fotografica “Scatti di Gusto” di Alessio Pietro Merenda; a Tremestieri, dalle 19 alle 21, al Teatro dei 3 Mestieri, “Laboratorio di canto per ragazzi e adulti. Infine, chiude la programmazione di oggi, l’iniziativa “Dolci Emozioni Natalizie”, fruibile a Briga Marina, S. Margherita, Larderia inferiore; Pezzolo e Ponte Schiavo.

Il calendario di domani, mercoledì 15 dicembre, si avvia a Castel Gonzaga, dalle 10 alle 13.30, e dalle 14.30 alle 17.30, con “Natale a Castel Gonzaga per i più piccoli”, con la Casa di Babbo Natale, Mercatino di Natale e Laboratorio creativo degli elfi di Babbo Natale; sempre a Castel Gonzaga, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 15.30, si terrà un momento di lettura della favola natalizia sulla Fortezza accompagnato dall’esposizione del relativo plastico, e a conclusione l’incontro con l’autore del libro “Castel Gonzaga”; a Camaro Superiore, dalle 10 alle 12, nel Salone parrocchiale, “Laboratorio natalizio per bambini”, a cura dell’associazione Maria Regina; a Provinciale, nella chiesa di Santa Maria di Gesù, dalle 10.30 alle 12.30, “Parata Natalizia per la via”, con l’esibizione della Street Swing Band, Mago Magic Street e le Mascotte natalizie Topolino e Minnie; nella chiesa San Domenico, in via Manzoni, alle 16.30 “Inizio della Novena di Natale” accompagnata dal suono dello Zampognaro; a Giampilieri Marina, nella piazzetta principale, dalle 16.30 alle 20, animazione con Baby dance, Zucchero filato, Lotteria di Natale con elfi e Nataline, Mascotte e personaggi, bolle di sapone, trampolieri, animazioni e gonfiabili per bambini; a Piazza Cairoli, alle 17, Talent con Bashora rock band; in via Palermo, dalle 17 alle 19, “Parata Natalizia per la via “, con l’esibizione della Street Swing Band, Mago Magic Street e le Mascotte natalizie Topolino e Minnie. Infine, a Santa Maria Almanna, la mostra fotografica “Scatti di Gusto” di Alessio Pietro Merenda, fruibile sino al 16 dicembre prossimo.

Nell’ambito poi di “Eventi e Mostre Permanenti”, allestite sino al 6 gennaio 2022, in diverse location nel centro città e nei villaggi in programma: ad Altolia, Molino e Giampilieri, dalle 17 alle 21, “Natale della vallata”; lungo la Scalinata Santa Barbara, “Natale alla Scalinata Santa Barbara”; nella chiesa di Sant’Elena, dalle 8 alle12, “Il Natale nella parrocchia di Sant’Elena”; a Largo Seggiola, dalle 21 alle 24, “È Natale a Largo Seggiola”; a Contesse e Pistunina, “La Magia del Natale”; a Santa Lucia Sopra Contesse e in via Adolfo Celi, “Emozioni di Natale”; tra Ganzirri e Torre Faro, “Natale sui Laghi 2021”; a San Placido Calonerò a Pezzolo “Natale al Monastero”; a Contesse in via del Carmine, “Dolce Natale” e note di fine anno a Villaggio Cep nella piazza antistante la chiesa; a Curcuraci, “Benvenuto Natale: luce di speranza e ripresa insieme”; in via Dei Mille, momenti di festa con degustazioni, musica, intrattenimento, animazione e luminarie; al rione Montepiselli, dalle 16 alle 20, “Natale tra musica e colori…al rione Montepiselli”; e infine per le iniziative villaggi in festa, a Torre Faro, dalle 16 alle 21, “Christmas Wonderland”. Ed ancora sino al 6 gennaio 2022, a rendere suggestiva l’atmosfera natalizia per i bambini, illuminazioni e giochi di luce a tema e il Villaggio di Babbo Natale allestiti a Villa Dante, alla pineta Quasimodo e nel Parco di Casa Serena.