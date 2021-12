Messina, il 21 dicembre l’inaugurazione della mostra di Fabio Pilato al Teatro Vittorio Emanuele [GALLERY]

19 Dicembre 2021 12:21

L’artista messinese Fabio Pilato porta le sue creazioni al Teatro Vittorio Emanuele di Messina: il 21 dicembre l’inaugurazione della mostra

Fabio Pilato è tenace. Se vogliamo, persino coriaceo e irrequieto. Il progetto da lui ideato anni orsono è ormai in fase di avviamento. Il sogno di costituire e realizzare un Museo del Mare nella sua città, Messina, è la sua priorità artistica e di vita. Nell’ambito dell’avviamento del MU.de.MA. e per la sua massima diffusione presso cittadinanza, istituzioni ed enti interessati, viene promossa l’attività del Maestro del ferro in allestimenti itineranti. È il tempo di tornare in scena.

Il Museo del Mare (di Fabio Pilato) è un luogo pensato, innanzitutto, come “casa” definitiva per la Collezione dei Pesci dello Stretto di Messina, le cui opere forgiate dallo scultore peloritano rappresentano, di fatto, l’unione della Natura con l’Arte, nell’accezione più semplice e classica. La visione dell’artista messinese è sempre quella, ma via via più nitida e ferma: condurre per mano il visitatore in un viaggio dalla scienza all’arte, nell’ambiente marino, attraverso “il pazzo mondo del ferro“. Un luogo dove non solo ammirare le sculture (e non solo le sue), ma comprendere la loro origine e, con essa, l’importanza della risorsa del mare del quale vogliono indicare l’unicità e l’eternità.

Riteniamo che “grazie all’arte possiamo scoprire il luogo che abitiamo e le risorse che abbiamo a disposizione. Per una città di mare, l’arte così congeniata è un faro che guida alla consapevolezza della bellezza ma anche alle tematiche che ci riguardano più da vicino e con sempre maggiore frequenza e urgenza“. In tal senso, l’ampio patrimonio culturale che veicolano è identificato nelle radici del luogo – lo Stretto, appunto – e nel suo paesaggio, che si condensano nella missione che il MUdeMA vuole assumere con orgoglio, quasi fosse un giuramento: promuovere azioni di valorizzazione e sviluppo del ramo artistico e ambientale per la diffusione di buone pratiche di partecipazione e sviluppo dell’identità del mediterraneo, fondate sul mare e sospinte dall’antico mestiere del fabbro. Fabio Pilato lo sostiene da sempre: “si deve agire! Solo i fatti daranno sostanza, energia, materia ai sogni, altrimenti restano solo pensieri e vanificano la passione“.

È il mito di “IOF e IOP” più volte raccontato dal Maestro dei sogni. In questa direzione continua la campagna di comunicazione degli obiettivi del MU.de.MA. che porterà, ancora una volta, la Collezione degli abissi in mostra. In questa occasione, i pesci di Fabio si faranno belli per il Teatro Vittorio Emanuele, dove l’esposizione sarà inaugurata martedì 21 dicembre alle ore 19:00, al piano terra.

L’expo, fortemente voluta dal curatore dell’Artista (Arch. Dario Iacono) e sposata appieno dal Sovrintendente del Teatro (Avv. Gianfranco Scoglio) e dal Presidente del CDA dell’Ente (Dott. Orazio Miloro), si pone l’obiettivo di aprire le porte della neonata associazione culturale che curerà l’avviamento del MU.de.MA., con lo scopo di condividere e discutere – insieme a chi vorrà avvicinarsi a questa nuova realtà (anche fattivamente) – il processo identitario che fa della cultura locale un’icona di riconoscibilità senza confini.

Dalla città per la città, con l’intento di voler restare qui e contribuire alla rinascita di Messina, e non di andar via e cercare fortuna lontano dove più volte è stato chiamato: “non è vero che nessuno è profeta nella sua patria. Io voglio essere profeta in patria!“, ripete spesso Fabio.

Un percorso, questo, avviato già quest’estate con la preziosa collaborazione di “Invisibili Onlus” di Cristina Puglisi Rossitto e della “Pro Loco Capo Peloro” (Nello Cutugno e Paolo Alibrandi tra i più vicini all’artista), per sensibilizzare la coscienza della cittadinanza sulla necessità di vedere sotto altra luce l’ambiente che ci circonda, in primis il mare e il suo habitat. Per quello che è, senza inventarsi nulla, o vestirsi d’oro, o fare voli pindarici. Messina è già bella ed è viva!

Con questa passione, in occasione del finissage della mostra (sabato 08 gennaio 2022), si terrà una conferenza sul tema “Arte e Natura. Dal mare all’eternità”, al termine della quale verrà disvelato il modello di studio dell’ultima scultura dell’Artista messinese: Codamozza (la famigerata balena di 13 metri che ha vissuto gli ultimi anni senza la coda, vagando sofferente per i mari, compreso lo Stretto di Messina).

“Fabio si rivede sempre di più, ogni giorno che passa, in quell’essere. La sua realizzazione è quasi un autoritratto. La sta pensando come fosse un testamento intellettuale“.

Al dibattito, in programma presso la sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, parteciperanno operatori del settore e gli Enti interessati, Università di Messina in testa, ed è invitata anche l’Amministrazione comunale che ha sostenuto l’iniziativa del Maestro sin dall’inizio delle sue più recenti esibizioni pubbliche, concedendo – senza esitazione e con grande entusiasmo – il patrocinio degli Assessorati delle Politiche del Mare e delle Politiche Culturali in occasione della nascita di Pasqualina, lo squalo bianco di acciaio nero che ha stupito Capo Peloro questa estate.

“Non ha più senso parlare di arte fine a sé stessa, come non ha senso ragionare sui confini tra arte e artigianato nelle opere di Fabio Pilato. Il Maestro vuole andare oltre e trasmettere qualcosa che possa germogliare in ciascuno di noi. Si deve parlare al cuore con il cuore. Da questo sentire, universale e senza confini, si devono spalancare le porte della città verso nuovi orizzonti. Da questo cuore nasce la sua “Numero uno” (e il logo del Museo). D’altronde, Fabio non è che un mero e vivido esempio di un pensiero di San Francesco: Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista“.