Messina, il 13 dicembre la consegna dei Premi Magister Peloritanus a 6 eccellenze siciliane

3 Dicembre 2021 11:59

L’Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina riconosce i meriti di sei eccellenze siciliane

Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 18.00, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina (Piazza S. Pugliatti 1, Messina), si terrà la cerimonia di consegna dei premi Magister Peloritanus.

Per la terza volta dalla sua istituzione (1729), l’Accademia ha deliberato l’istituzione di premi, con i quali dare atto dei meriti di illustri personaggi messinesi o siciliani o dell’area dello Stretto per nascita o per residenza, o che comunque abbiano onorato Messina o la Sicilia o l’area dello Stretto.